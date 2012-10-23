عضو الكنيست يوسف جبارين يحذر نتنياهو من شنه عدوان جديد على قطاع غزة

القدس/سما/

حذر العضو العربي في الكنيست الاسرائيلية يوسف جبارين من تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها ان الفترة المقبلة قد تكلف اسرائيل ضحايا، في إشارة الى شنه عدواناً جديداً على قطاع غزة.

وأضاف جبارين في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم ، ان تصريحات نتنياهو تعني ان حكومته قد تتجه الى شن حرب على قطاع غزة للحصول على مكاسب سياسية قد تنقذه من الازمات المتلاحقة من قضايا فساد و رشاوى و استقالات في حكومته.

وتوقع جبارين ان تتجه اسرائيل الى انتخابات مبكرة في ظل الحديث عن استقالة نفتالي بينت وايلي شاكيد من حزب البيت اليهودي، ما يعني فقدان نتنياهو للأغلبية التي يحتاجها في الحكومة بعد استقالة وزير الجيش افيغدور ليبرمان.