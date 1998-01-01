الاتحاد الآسيوي يعتمد زقوت محاضرا لدورات المدربين B

غزة / سما /

كشف المحاضر الفلسطيني والآسيوي محمود زقوت, عن حصوله على اعتماد رسمي من الاتحاد الآسيوي كمحاضر لدورة المدربين "B".

وأكد زقوت أن الاتحاد الآسيوي, اعتمده رسميا محاضرا آسيويا لدورات المدربين "B", وبات مستعدا للإشراف على الدورات في قطاع غزة لهذه الفئة.

ويملك المحاضر الفلسطيني خبرة واسعة في الملاعب الغزية, إذ سبق له خوض مجال التدريب برفقة أندية الهلال, واتحاد الشجاعية, وخدمات النصيرات, وغزة الرياضي, وغيرها, قبل التحوّل إلى محاضر آسيوي.

يشار إلى أن زقوت يعدّ الأول في قطاع غزة, الذي يحصل على اعتماد رسمي من الاتحاد الآسيوي كمحاضر لدورة المدربين "B".