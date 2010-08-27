العشرات من سكان الغلاف يغلقون الطرق المؤدية لمعبر كرم أبو سالم

القدس/سما/

قام العشرات من سكان مستوطنات غلاف غزة، فجر اليوم الإثنين، بإغلاق الطرق المؤدية لمعبر كرم أبو سالم، لمنع وصول شاحنات البضائع الى قطاع غزة.

وذكر موقع "والا" العبري، أن العشرات من سكان الغلاف، أجروا الليلة الماضية، تظاهرات على طريق مستوطنة "أشكول" احتجاجا على الأوضاع الأمنية بالجنوب، وموافقة الحكومة الإسرائيلية على وقف اطلاق النار مع حماس بغزة.

وقال الموقع العبري، إن العشرات من سكان الغلاف، اغلقوا الطرق المؤدية الى معبر كرم أبو سالم، واعترضوا شاحنات البضائع التي كانت في طريقها الى قطاع غزة.

وأضاف الموقع العبري، أن المتظاهرين طالبو حكومة نتنياهو، بالهدوء بالجنوب، وتحقيق الأمن لسكان مستوطنات الغلاف.

وأشار الموقع العبري، الى وجود تخوفات لدى سكان مستوطنات غلاف غزة، من اندلاع جولة تصعيد جديدة مع قطاع غزة، خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة.