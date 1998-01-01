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صحيفة عبرية تكشف مرشحي نتنياهو لوزارة الخارجية

الإثنين 19 نوفمبر 2018 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تكشف مرشحي نتنياهو لوزارة الخارجية



القدس/سما/

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لا ينوي الإبقاء على حقيبة الخارجية تحت يده.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن نتنياهو لديه مرشحان لاستلامها من داخل ائتلافه الحكومي، موضحة أنه من المنتظر أن يعين نتنياهو في الأيام المقبلة وزيرا للخارجية، وسط أزمة ائتلافية تهدد بإسقاط حكومته، والذهاب لانتخابات مبكرة.

ونقلت الصحيفة عن القناة العبرية العاشرة، أن المرشحين لوزارة الخارجية هما وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي ووزير الطاقة يوفال شتاينتز.

ولفتت إلى أنه بعد انتشار التقارير حول نية نتنياهو التخلي عن الوزارة وتعيين وزير لها، فقد أصدر حزب "الليكود" بيانا، أكد فيه أن نتنياهو "سيعين وزراء في الأيام المقبلة"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت "هآرتس" قد نقلت عن مصدر قوله إن نتنياهو يسعى إلى تعيين وزير للخارجية، خوفًا من أن تعارض المحكمة الإسرائيلية العليا أن يحتفظ رئيس الحكومة لنفسه بحقيبتي الأمن والخارجية في آن واحد".

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