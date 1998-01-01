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المدعي الاسرائيلي: إجراءات تأديبية بحق محققان من "الشاباك" تحرشا بفتاة فلسطينية

الإثنين 19 نوفمبر 2018 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المدعي الاسرائيلي: إجراءات تأديبية بحق محققان من "الشاباك" تحرشا بفتاة فلسطينية



عكا للشؤون الإسرائيلية

من المقرر أن ينظر المدعي العام الإسرائيلي "شاي نيتسان" اليوم الاثنين في قضية محققان من جهاز "الشاباك"، اتهما بالتفتيش الجنسي بحق فتاة فلسطينية دون أي مبرر لذلك.

وأفادت صحيفة "هآرتس العبرية" أن وحدة مراقب شكاوى المعتقلين في "الشاباك"، والتي تخضع لوزارة القضاء، حولت الملف للفحص من قبل المدعي العام "شاي نيتسان"، والذي سيقرر ما إذا كان سيتم تقديم لائحة اتهام ضد عملاء جهاز الأمن العام، أو أنهما سيواجهان إجراء تأديبيا، ما يعني إغلاق الملف ومنع اتخاذ أي إجراءات جنائية ضدهما.

ووفقا للصحيفة، فإنه على الرغم من التحقيق في القضية، إلا أنه لم يتم إيقافهما عن العمل، كما لم يتم تبليغ مفوضية خدمات الدولة بالإجراءات والتحقيق معهما.

وبحسب الشكوى التي قدمتها سيدة فلسطينية التي تعرضت للتفتيش، فإن المشتبهين هما منسق ومحقق جهاز الأمن العام المعروفان باسم "ع" و "أ".

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