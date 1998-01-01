رئيس الشاباك السابق: " إسرائيل" تخاف من حماس

القدس المحتلة / سما /

بعد مرور أسبوع على اندلاع جولة التصعيد الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، ما زال الإسرائيليون منشغلين بتبعاتها، ويوزعون اتهاماتهم على قيادة الدولة بالعجز أمام حماس، وعدم القدرة على حسم المواجهة معها.

صحيفة معاريف نقلت عن الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الشاباك، يورام كوهين، قوله إن "إسرائيل" كان يجب عليها أن توجه ضربة أقوى لحماس؛ لأن عدم القيام بذلك يعني أننا نخاف أكثر من اللازم، وفي الوقت الذي تبادر فيه حماس لشن الهجوم، فهذا يعني أننا في وضعية الانخفاض والتراجع، ما يتطلب القيام بخطوات من شأنها استعادة القوة الردعية الإسرائيلية في مواجهة حماس".

وأضاف في مقابلة ترجمتها "عربي21" أن "المستوى السياسي "الإسرائيلي" قلق بصورة مبالغ فيها، من الذهاب إلى عملية عسكرية في غزة، في حين أن الجيش مطالب بتوجيه ضربة عسكرية أشد وأقسى لحماس ردا على إطلاقها القذائف الصاروخية، يجب على إسرائيل أن تكون البادئة بتنفيذ سياستها".

وأشار إلى أنه "ليس لدينا نية لإخضاع حماس عسكريا، ولذلك علينا التوصل معها لتسوية، لكن يجب الذهاب لهذه المرحلة من نقطة قوة، مع أن التطورات العسكرية الأخيرة في غزة حصلت عقب خطأ عملياتي من قبلنا، ودفعنا بسبب ذلك ثمنا باهظا".