مدير مدرسة إسرائيلية : السنوار قائد جدير وليس عدوا

القدس المحتلة / سما /

قال مدير مدرسة إسرائيلية في تل أبيب إن قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار" قائداً جديراً وليس عدوا".

وكتب مدير مدرسة "تيشونيت في تل أبيب" رام كوهين في مقال له عى صفحته على "فيسبوك عن السنوار "إني لا استطيع أن اعتبره عدواً مقارنة بتصرفات الجيش الإسرائيلي".

وكما نشرت القناة 20 العبرية، فقد علق كوهين على صورة نشرها على حسابه للسنوار بالقول: "هذا الرجل هو قائد حماس في غزة وأنا أقدره، ربما أكثر من بينيت ، الذي يرفع شعارات سخيفة مثل "دعوا الجيش الإسرائيلي ينتصر".

ووفقا لكوهين، "قادة حماس في غزة يحيى السنوار وإسماعيل هنية ليسو أعداء".