إسرائيل تقرر شراء طائرات حربية حديثة صنعتها أميركا في قطر والسعودية

القدس المحتلة / سما /

قررت إسرائيل، شراء طائرات حربية من طراز F-15 IA المطورة والحديثة التي يمكنها أن تحمل كميات أكبر من الصواريخ وتحلق على مدى أكبر.

وتم صناعة تلك الطائرات الجديدة من قبل الولايات المتحدة الأميركية في مصانع بدولتي قطر والسعودية.

ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإنه بعد أشهر من الدراسة والتدقيق تقرر شراء تلك الطائرات المتطورة للغاية بأنظمة داخلية وإلكترونيات أكثر تطورًا، كما أنها تحلق على نطاق طويل وتبقى في الجو بشكل أكبر من سابقاتها، وتحمل صواريخًا وقنابل أكثر من الموجودة حاليًا في الخدمة.

وبحسب الصحيفة، فإن الطائرة تحمل 13 طنًا من القنابل، وبإمكانها حمل 11 صاروخا ثقيلًا، إلى جانب 28 قنبلة ثقيلة وذكية، ولديها القدرة على حمل جميع الأسلحة المتاحة بما في ذلك أسلحة فريدة من نوعها وأنظمة إلكترونية.

ولفتت إلى أنه بحلول عام 2023 من المتوقع أن تهبط أول طائرة منها في إسرائيل، وستستخدم في الهجمات كافة التي تنفذ، ويمكنها أن تنفذ ضربات من غزة حتى إيران.

ونوهت الصحيفة إلى أن أميركا ضغطت مسبقًا على إسرائيل عدم شراء هذه الطائرة لاهتمام الأميركيين بتطوير خط إنتاج طائرة F35.

ووفقًا للصحيفة، فإن أميركا يبدو أنها وافقت على بيع الطائرة لإسرائيل، مقابل استمرار شراء طائرات الشبح F35.

وتؤكد القوات الجوية الإسرائيلية على أن طائرة إف -15 الجديدة لن تحل محل الشبح، بل تهدف إلى تعزيز النظام وتقديم مجموعة من القدرات.