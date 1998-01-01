  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إسرائيل تقرر شراء طائرات حربية حديثة صنعتها أميركا في قطر والسعودية

الأحد 18 نوفمبر 2018 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تقرر شراء طائرات حربية حديثة صنعتها أميركا في قطر والسعودية



القدس المحتلة / سما /

قررت إسرائيل، شراء طائرات حربية من طراز F-15 IA المطورة والحديثة التي يمكنها أن تحمل كميات أكبر من الصواريخ وتحلق على مدى أكبر.

وتم صناعة تلك الطائرات الجديدة من قبل الولايات المتحدة الأميركية في مصانع بدولتي قطر والسعودية.

ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإنه بعد أشهر من الدراسة والتدقيق تقرر شراء تلك الطائرات المتطورة للغاية بأنظمة داخلية وإلكترونيات أكثر تطورًا، كما أنها تحلق على نطاق طويل وتبقى في الجو بشكل أكبر من سابقاتها، وتحمل صواريخًا وقنابل أكثر من الموجودة حاليًا في الخدمة.

وبحسب الصحيفة، فإن الطائرة تحمل 13 طنًا من القنابل، وبإمكانها حمل 11 صاروخا ثقيلًا، إلى جانب 28 قنبلة ثقيلة وذكية، ولديها القدرة على حمل جميع الأسلحة المتاحة بما في ذلك أسلحة فريدة من نوعها وأنظمة إلكترونية.

ولفتت إلى أنه بحلول عام 2023 من المتوقع أن تهبط أول طائرة منها في إسرائيل، وستستخدم في الهجمات كافة التي تنفذ، ويمكنها أن تنفذ ضربات من غزة حتى إيران.

ونوهت الصحيفة إلى أن أميركا ضغطت مسبقًا على إسرائيل عدم شراء هذه الطائرة لاهتمام الأميركيين بتطوير خط إنتاج طائرة F35.

ووفقًا للصحيفة، فإن أميركا يبدو أنها وافقت على بيع الطائرة لإسرائيل، مقابل استمرار شراء طائرات الشبح F35.

وتؤكد القوات الجوية الإسرائيلية على أن طائرة إف -15 الجديدة لن تحل محل الشبح، بل تهدف إلى تعزيز النظام وتقديم مجموعة من القدرات.

أخبار ذات صلة

نتنياهو - ارشيف

دير شبيغيل : اتهام نتنياهو بالفساد يعطّل شراء إسرائيل غواصات المانية متطورة

سفير أميركا السابق

سفير أميركا السابق : ستندم إسرائيل على حرق الجسور مع الديمقراطيين

اليونسكو

فورين بوليسي: أميركا تنسحب من اليونسكو بسبب مواقفها تجاه إسرائيل

'إسرائيل' تحيل طائرات الإف 16 إلى التقاعد

تغييرات مرتقبة في مراكز القوى في الأمم المتحدة، أميركا، وفرنسا: أيام صعبة تنتظر إسرائيل \ بقلم: شلومو شمير

اليونسكو

إسرائيل فوجئت بقرار أميركا الإنسحاب من "اليونسكو" وعلمت من وسائل الاعلام

الأكثر قراءة اليوم

محدث.. 3 قتلى بالطعن والرصاص بينهم طفل جراء شجارين في قطاع غزة

انتشار فيديو مرعب لـ”تقطيع جثة خاشقجي”.. ومصدر تركي: رأسه في الرياض

العمل بغزة تعلن أسماء 5000 خريج و عامل مستفيدين من المنحة القطرية

محلل إسرائيلي: غزة تعاني من ضائقة مالية جديدة لهذا السبب

محللون اسرائيليون : تبكير الانتخابات قد يصاحبه تصعيد كبير وعدوان على غزة

الحية: الاحتلال كان يحمل أجهزة لزراعتها بخانيونس لكن يقظة القسام أفشلت خطته

معارضة غالبية إسرائيلية لتعيين بينت وزيرًا للجيش بدل ليبرمان

الأخبار الرئيسية

عريقات يدعو حماس الإستجابة للجهود المصرية لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة

ليبرمان: لن يستطيع أحد إسقاط "حماس"

انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لدعم الصحافيين الفلسطينيين في رام الله

السنوار

مدير مدرسة إسرائيلية : السنوار قائد جدير وليس عدوا

عباس هنية - ارشيف

الرئيس عباس: المصالحة في مسارها الصحيح الان والانقسام سينتهي قريبا