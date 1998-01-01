"Yandex" تعرض هاتفها الذكي الخاص

وكالات / سما /

أعلنت جريدة "فيدوموستي" الروسية نقلاً عن مصادر مطلعة أن شركة "Yandex" الإلكترونية قد تعرض هاتفها الذكي الخاص، 19 نوفمبر الحالي.

وأكدت مصادر مقربة من إدارة "Yandex"، وشركات البيع بالتجزئة، أن "Yandex" اتفقت مع نظيرتيها "Mvideo" و"Vimpelcom" على بيع الهاتف الذكي. أما فيما يتعلق بهذا الجهاز فسيعرض أثناء المؤتمر الصحفي المزمع عقده يوم الاثنين المقبل.

وبحسب معلومات أحد المصادر المطلعة، فمن المتوقع أن يبلغ سعر هذا الهاتف الذكي 19.990 روبل (حوالي 300 دولار أمريكي).

وأضاف بعض المطلعين أن "Yandex" تنوي فعلاً طرح هاتفها الذكي في الأسواق، بيد أنه لم يجر تحديد موعد دقيق بعد، إذ أن هذا المشروع ما زال قيد التطوير.

ويذكر أن شركة "Yandex" قد حصلت في شهر يوليو على تصريح بتوزيع هاتفها الذكي من طراز YNDX-000SB على أراضي "الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي". وسيكون هذا التصريح ساري المفعول لغاية 25 يونيو عام 2023.

وكان أول ما طورته هذه الشركة هو محطة "Yandex" القادرة على تشغيل الموسيقى أونلاين، والبحث عن الأفلام والرسوم المتحركة، والبرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو، مع إمكانية عرضها على شاشة التلفزيون. وأما ما يميز الهاتف الذكي للشركة هو حصول المستخدم على مساعدة صوتية عبر تطبيق "Alice" المزود بالذكاء الاصطناعي، ودائماً على استعداد لتنفيذ كافة تعليمات المستخدم. وقد طوّر فريق "Yandex" التكنولوجيا والجهاز بالكامل، فيما نفذ تصميمه في ولاية كاليفورنيا، وتجميعه في الصين.