10 خطوات عليك اتخاذها ليكون حسابك على فيسبوك آمنا

وكالات / سما /

يتجنب بعض الأشخاص استخدام فيسبوك حرصا على حماية خصوصياتهم، فيما أصبح الكثير من رواد هذا الموقع غير قادرين على الاستغناء عنه لأهميته بالنسبة لهم لإنشاء شبكة علاقات اجتماعية والحفاظ عليها.



وفي هذا الإطار، بات العديد من مستخدمي هذا التطبيق مهووسين بحماية حساباتهم من عمليات الاختراق المحتملة. وقد استعرض الكاتب ماركوس شيلهورن -في مقال نشرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية- عشر خطوات بسيطة من شأنها تأمين حسابك على فيسبوك.

الحماية المضاعفة

وذكر الكاتب أن أول خطوة ينبغي اتباعها هي استخدام خيار المصادقة الثنائية. وبعد تفعيله، استخدم رمزا للدخول. وبعد أن يصلك هذا الرمز عبر إرسالية قصيرة على هاتفك الذكي، توجه إلى الإعدادات، ثم الأمان وتسجيل الدخول، ثم المصادقة الثنائية. ولإنهاء هذه العملية، يحتاج فيسبوك رقم الهاتف. وإذا كنت لا تريد تقديمه يمكنك الاختيار بين ثلاث طرق: مفتاح الأمان، تطبيقات المصادقة على غرار "غوغل أوثنتيكايتور" أو نسخة مطبوعة من رمز الاسترداد.عنوان بريد إلكتروني منفرد

يجب عليك استخدام عنوان بريد إلكتروني مخصصا للدخول إلى فيسبوك وبقية خدمات الإنترنت. وعلى هذا النحو، سيبقى بريدك الإلكتروني الرئيسي معفى من الرسائل التي تصلك عن طريق المنصات الإلكترونية وشركائها.

تجنب تسجيل الدخول لمواقع أو تطبيقات أخرى عن طريق فيسبوك

يمكنك الولوج إلى الكثير من التطبيقات عن طريق حساب فيسبوك، ولكن عليك أن تعلم أنه بإمكان الشركة جمع البيانات بشأنك خارج منصتها. لذلك، من الأفضل أن تقوم بعملية التسجيل عبر نموذج التسجيل الخاص بالموقع أو التطبيق.

عدم الثقة أمر جيد

أشار الكاتب إلى أن قراصنة الإنترنت يحاولون دائما الوصول لمعطيات المستخدمين الحساسة على غرار كلمات العبور وأرقام بطاقات الائتمان. ويمكنهم أن يخترقوا أو ينسخوا حسابك على فيسبوك ثم يقومون ببعث رسائل ماسنجر لكل أصدقائك. بناء على ذلك، يجب أن تسارع إلى التثبت من إعدادات الأمان عند تلقي رسائل غير اعتيادية من أحد أصدقائك.

الحماية من أصدقاء السوء

أكد الكاتب أنه يمكنك أن تمنع القراصنة من نسخ حسابك على فيسبوك عن طريق إخفاء قائمة أصدقائك أو إظهارها للأصدقاء فقط، من خلال الدخول إلى الإعدادات ثم الخصوصية، ثم النقر على كيف يمكن العثور عليّ والاتصال بي.

التنبيه من القراصنة

توجه إلى "الإعدادات" ثم من القائمة اختر "الأمان وتسجيل الدخول" ومن الصفحة التي ستظهر توجه إلى بند "إعدادات حماية إضافية" ثم ادخل إلى خيار "تلقى تنبيهات بشأن تسجيلات الدخول غير المعروفة" وفعل الخيارات المتاحة، وبهذه الطريقة ستتلقى تنبيهات من فيسبوك في حال دخل مستخدم ما إلى حسابك من جهاز غير معروف.

تطهير قائمة الأجهزة

في بعض الأحيان، قد تضطر إلى فتح حسابك بفيسبوك على هاتفك الذكي أو حاسوب العمل أو حاسوب أحد أصدقائك إلى جانب حاسوبك الخاص. وبهذا الصدد، يمكنك التحكم في الأجهزة التي يكون فيها حسابك مفتوحا عن طريق: الدخول إلى الإعدادات ثم "الأمان وتسجيل الدخول" ومنها "أين يتم تسجيل دخولك حاليا" ويمكنك النقر على "مشاهدة المزيد" لرؤية كافة الأجهزة التي تم الدخول منها إلى حسابك بفيسبوك.

وفي حال وجدت جهازا أجنبيا، يمكنك الخروج منه بالنقر على النقط العمودية الثلاث الموجودة إلى يمين اسم الجهاز.

اليوميات والإشارات

أوضح الكاتب أن عليك التحكم فيما ينشر على "الخط الزمني" (timeline) ومن يمكنه الإشارة لك (tagging) بالصور من بقية أصدقائك. ويمكنك أن تقرر ما إن كان بإمكانك أنت فقط أو أصدقائك أيضا نشر مواد على خطك الزمني. وعليك أن تحذر عند الإشارات، حيث يمكن لأصدقائك أن يشيروا إليك بالصور التي لم تقم بتحميلها. وحينها يمكنك تغيير هذه الإعدادات عن طريق "الإعدادات" ثم اختيار "الخط الزمني والإشارات".

لا تشارك أي جهة اتصال

يمكن حماية خصوصية أصدقائك ومعارفك عن طريق إلغاء تفعيل خيار تزامن جهات الاتصال بالنسبة لفيسبوك وفيسبوك ماسنجر. وعليك التحقق من إعدادات كل جهاز تستخدم عليه فيسبوك. في تطبيق "ماسنجر" (أندرويد و آي.أو.أس) انقر على صورة البروفايل ثم من الصفحة الجديدة اختر "أشخاص" ثم عطل تفعيل خيار "تحميل جهات الاتصال". أما على تطبيق فيسبوك (أندرويد وآي.أو.أس)، فينبغي التوجه إلى "الإعدادات" ثم ألغ تفعيل الإعدادات بقسم "الوسائط وجهات الاتصال".

مراقبة تقنية التعرف على الوجه

يستطيع فيسبوك التعرف على وجهك بصفة آلية عن طريق الصور ومقاطع الفيديو، واسمك أيضا. ومن خلال اتباع الخطوة التالية، سيكون بمقدورك متابعة كل مستخدم يقوم بتحميل صورة لوجهك. وبإمكانك التحكم في تقنية التعرف على الوجه من خلال الدخول إلى "الإعدادات" ثم "التعرف على الوجه"، والإجابة بـ "لا" على سؤال: هل تريد لفيسبوك أن يتمكن من التعرف عليك في الصور والفيديوهات؟"