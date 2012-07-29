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نتنياهو يلغي اجتماعين مع وزراء الليكود ورؤساء الائتلاف بصورة مفاجئة

الأحد 18 نوفمبر 2018 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يلغي اجتماعين مع وزراء الليكود ورؤساء الائتلاف بصورة مفاجئة



القدس المحتلة/سما/

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، عن إلغاء نتنياهو اجتماعي وزراء حزب الليكود الحاكم ورؤساء كتل الائتلاف. ويأتي ذلك على خلفية دفع رؤساء كتل لتقديم الانتخابات العامة.

وقبل انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، يلتقي نتنياهو مع رئيس حزب "كولانو" ووزير المالية، موشيه كحلون، في محاولة لإقناع الأخير بالتراجع عن موقفه الداعي إلى تقديم الانتخابات العامة. وكان نتنياهو قد التقى أول من أمس مع رئيس حزب "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، لكن هذا الاجتماع فشل أيضا، بعدما رفض نتنياهو طلب بينيت بتولي حقيبة الأمن. وخرج بينيت من الاجتماع ليعلن أنه سيتم تقديم الانتخابات.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" عن قياديين في أحزاب الائتلاف قولهم إنه يتخوفون من تبلور صفقة بين نتنياهو وكحلون، تقضي بموافقة نتنياهو على خطة كحلون برصد ميزانيات بمليارات الشواقل إلى المتقاعدين من سلك الشرطة مقابل إرجاء الانتخابات.

وقال الوزير المقرب من نتنياهو، أوفير أكونيس، للإذاعة نفسها، صباح اليوم، إنه "أعتقد أننا ذاهبون إلى انتخابات لا ضرورة لها من أية ناحية، وليس لأن الليكود يخشى الانتخابات". واضاف أن "اللقاء بين نتنياهو وكحلون سيحدد ما إذا كان كحلون سينضم إلى بينيت الذي انضم إلى ليبرمان، وسيتسبب ثلاثتهم بتفكيك حكومة اليمين في أكثر وقت غير ملائم".

وكانت استقالة وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، يوم الأربعاء الماضي، قد سرعت عجلة التوجه إلى انتخابات مبكرة، وباتت حكومة نتنياهو حكومة ضيقة تستند إلى نصف أعضاء الكنيست فقط، فيما وضع بينيت إنذارا بتسلم حقيبة الأمن أو التوجه للانتخابات، بينما تحدثت تقارير عن أن كحلون سيعارض تعيين بينيت وزيرا للأمن.

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