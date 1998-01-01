محلل إسرائيلي: غزة تعاني من ضائقة مالية جديدة لهذا السبب

القدس المحتلة / سما /

ذكر المحلل الإسرائيلي بموقع "والا" العبري، أمير بوخبوط، أن قطاع غزة يعاني من ضائقة اقتصادية قاسية، وظروف اجتماعية أصعب، نتيجة لضغوط أمريكية جديدة.

وكتب بوخبوط في تغريدة له عبر موقع "تويتر" قائلاً: "إن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا كبيرة الشعب الفلسطيني، وعلى دول عربية وإسلامية عدة، على رأسهم، تركيا وقطر ودول سنية أخرى".

وبحسبب المحلل بموقع "والا"، فإن الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من ضائقة مالية جديدة، نتيجة لتوقف المساعدات التركية عنهم، وبعدها المساعدات القطرية، نتيجة لضغوط أمريكية عليهما، ومعهما دول عربية سنية أخرى.

يشار إلى أن قطر أرسلت الأسبوع الماضي عشرات الملايين من الدولارات إلى قطاع غزة، عبر طائرة خاصة، وهي الأموال التي رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنها تسببت في تقديم أفيغدور ليبرمان، وزير الجيش استقالته، الأربعاء الماضي.