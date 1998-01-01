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قناة عبرية : صفقة القرن الشهر المقبل و نتنياهو يسعى لتأخير نشرها

الأحد 18 نوفمبر 2018 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : صفقة القرن الشهر المقبل و نتنياهو يسعى لتأخير نشرها



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء  السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تأخير نشر خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعملية السلام المسماة "صفقة القرن".

وحسب القناة، فإن البيت الأبيض يخطط لنشر الخطة خلال الأشهر المقبلة، وربما مع بداية الشهر المقبل.

واوضحت القناة، إن نتنياهو يسعى لتأجيل نشر الخطة خشيةً من تنازلات تتضمنها الخطة ما قد يضعه في مواجهة محتملة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستضر بحملة نتنياهو في الانتخابات، مشيرةً إلى أن هذه الظروف قد تعجل أيضا في اجراء الانتخابات المبكرة.

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