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التجمّع الإعلامي" يفتتح دورة متخصّصة في"التحرير الصحفي" بغزة

السبت 17 نوفمبر 2018 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما/

 

افتتح التجمع الإعلامي الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الإعلام (المكتب الإعلامي الحكومي)، الإثنين الماضي، دورة في "فنّ التحرير الصحفي"، بمقر الوزارة بمدينة غزة،والتي تستهدف الطلبة والخريجين من كليّات الصحافة والإعلام.

وحضر الافتتاح  رئيس التجمّع الإعلامي  رضوان أبو جاموس، ومسؤول العلاقات العامة قاسم الأغا، فيما حضر عن وزارة الإعلام مدير دائرة العلاقات العامة والتدريبفيها د. مؤمن عبد الواحد، ورئيس قسم التدريب وسام رضوان، إلى جانب مدربّة الدورة الصحفية ألاء أبو عيشة.

وفي مستهل الافتتاح، رحّب الأغا بالحضور من مسؤولي الوزارة والتجمّع الإعلامي، ومدربة الدورة والمشاركين فيها، موضحًا أن هذه الدورة باكورة الدورات التدريبيةالتي تُنظّم بالتعاون مع وزارة الإعلام.

وأكد أبو جاموس، على أهمية التدريب المهنيّ لخريجي الصحافة والإعلام، باعتباره يساهم في تعزيز قدراتهم المهنيّة من خلال المواءمة بين الجوانب النظرية والعملية.

وشدّد على أهمية الرسالة الإعلامية التي يحملها الإعلامي، والتي لا تقل أهمية عن رسالة رجال المقاومة في الميدان، معتبرًا أن الإعلام الفلسطيني المنحاز لشعبناوقضاياه العادلة ساهم بدرجة كبيرة في فضح سياسات الاحتلال أمام العالم.

وحثّ المشاركين في الدورة أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن لا يدّخروا جهدًا في تنمية قدراتهم، مؤكداً على مواصلة التجمع الإعلامي الفلسطيني بدوره المنوط به،لخدمة شريحة الإعلاميين وطلبة وخريجي كليّات الاعلام، من خلال إطلاق سلسلة من الدورات.

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