إسرائيل حماس تنفيان وجود تقدم مفاجئ في صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"

القدس المحتلة / سما /

نفى مسؤول إسرائيلي كبير، مساء اليوم السبت، وجود أي تقدم في ملف المفاوضات مع حركة حماس بشأن مصير جنودها المفقودين في غزة.

وقال مسؤول من ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "التقارير العربية عن ذلك غير صحيحة، ولا يوجد أي تقدم"، نافيًا بشدة وجود اتفاق للإفراج عن الأسرى الذين اعتقلوا في صفقة شاليط "وفاء الأحرار"، بسبب مشاركتهم في "عمليات إرهابية".

كما نفى مسؤول رفيع في حركة (حماس) لـقناة (ريشت كان) العبرية وجود اي تقدم في ملف الاسرى، وقال: "لا يوجد جديد في ملف الأسرى ولا صحة لما نشر إعلاميا بهذا الخصوص".

وكان موقع "الخليج أون لاين" نقل عن مصادر دبلوماسية رفيعة وجود تقدم بشكل مفاجئ وطارئ، على المفاوضات غير المباشرة التي تجري في ملف صفقة تبادل الأسرى بين اسرائيل وحركة (حماس)، وأن إسرائيل وافقت على الإفراج عن الأسرى الذين أعيد اعتقالهم من صفقة شاليط ضمن وساطة مصرية وألمانية.