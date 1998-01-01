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محدث.. 3 قتلى بالطعن والرصاص بينهم طفل، جراء شجارين في قطاع غزة

السبت 17 نوفمبر 2018 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
محدث.. 3 قتلى بالطعن والرصاص بينهم طفل، جراء شجارين في قطاع غزة



غزة / سما /

قتل ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، مساء اليوم السبت، جراء شجارين وقعا في منطقتين مختلفتين من قطاع غزة.

وقال أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة في قطاع غزة ، إن طفلا مجهول الهوية قتل بالخطأ لدى مروره من مكان الشجار الأول في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما قتل شاب يدعى أسامة كتع ويبلغ من العمر 32 عاما خلال ذات الشجار الذي استخدم خلال أسلحة نارية وبيضاء، مشيرا إلى أن اثنين أصيبا بجروح ما بين متوسطة وطفيفة جراء هذا الشجار.

وقتل الثالث محمد الددة (27 عاما) جراء تعرضه للطعن في الرقبة خلال شجار بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

واوضح البطنيجي أن الشرطة فتحت تحقيقا في ظروف هذين الشجارين ، واعتقلت عددا من المشتبه بهم.

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