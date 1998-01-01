  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لإقناعه بعدم الإطاحة بالحكومة...نتنياهو: "سألتقي موشيه كحلون غداً

السبت 17 نوفمبر 2018 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
لإقناعه بعدم الإطاحة بالحكومة...نتنياهو: "سألتقي موشيه كحلون غداً



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سألتقي غداً رئيس حزب كولانو موشيه كحلون في محاولة أخيرة لإقناعه بعدم الإطاحة بالحكومة.

وأضاف نتنياهو عبر تغريدة له في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وفقاً ليديعوت: "يجب أن تبقى هذه الحكومة وألا يتم اسقاطها لأنها حكومة يمينية".

وأشار إلى أن عدم سقوط الحكومة يعني أن جميع اعضاء الليكود سيواصلون خدمة "إسرائيل" لعام أخر حتى انتهاء ولايتها في نوفمبر 2019".

يُشار إلى أن نتنياهو يحاول انقاذ حكومته من خطر السقوط والهزيمة بعدما استقال أفغدور ليبرمان من وزير الحرب مما هدد الحكومة بالسقوط والتوجه إلى انتخابات مبكرة في "إسرائيل".

أخبار ذات صلة

نتنياهو- ارشيف

نتنياهو: سألتقي بصديقي " ترامب" الاسبوع القادم

نتنياهو

"نتنياهو" لا يريد احتلال غزة ولا الإطاحة بحماس. فماذا يريد؟

نتنياهو - ارشيف

نتنياهو يتوجه اليوم الى واشنطن وينصح بعدم الاصطدام بـ"ترامب رجل الصفقات"

كحلون هرتسوغ - ارشيف

اسرائيل:وزير المالية كحلون يبحث مع هرتسوغ تشكيل حكومة بديلة واسقاط نتنياهو

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان: أوصيت نتنياهو بعدم الاستقالة

نتنياهو- ارشيف

نتنياهو يشارك في احتفال بريطانيا بمئوية وعد بلفور غداً

الأكثر قراءة اليوم

صور: السنوار يكشف تفاصيل جديدة عن عملية خانيونس و ما قاله له القائد"الضيف"

هذا ما فعله اللواء عبدالخالق في حفل تأبين شهداء عملية خانيونس "صورة"

صور.. "زوجة خاشقجي السرية" تخرج من الظل وخديجة تعلق!

"سي آي إيه" : بن سلمان أمر بقتل خاشقجي

صحيفة عبرية : الخسائر الإسرائيلية في التصعيد الأخير فاقت التوقعات

"العباية المقلوبة".. سعوديات يحتجن على لبس العباءة

سيدة شابة أنجبت 21 طفلًا حتى الآن!

الأخبار الرئيسية

الاحمد

الاحمد: لايوجد عقوبات على غزة وهناك فقط خلل حول رواتب الموظفين ويرد على دعوة السنوار

السنوار

والا العبري : السنوار أطاح بالحكومة الإسرائيلية خلال 48 ساعة

اللواء عبدالخالق والسنوار

رسالة طمأنة مصرية لـ «حماس» و هذا ما طلبه الوفد المصري من الحركة ..

الوفد الأمني المصري

حماس :اللقاءات ايجابية مع المصريين وتكشف تفاصيل المرحلة التالية لتفاهمات التهدئة

باص

ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي: نحن في أرذل المراحل الأمنية منذ حرب الغفران..