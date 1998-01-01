سرايا القدس تبث فيديو لصاروخ "جحيم عسقلان" : "نعدكم بالمزيد إن تجرأتم"

غزة/سما/

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم السبت، رسالة مصورة لـ"صاروخ بدر" والذي حول عسقلان لجحيم من نار خلال العدوان الأخير من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وظهر في المقطع المصور عناصر من سرايا القدس وهي تُعد وتجهز صاروخ بدر قبل اطلاقه على المدن والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، كما ظهر في الفيديو لقطات لإطلاق الصاروخ تجاه مدينة عسقلان والذي حولها إلى جحيم بفعل قوة النار والدمار الذي خلفه في المباني الإسرائيلية.

وكتبت سرايا القدس في نهاية رسالتها "نعدكم بالمزيد إن تجرأتم".