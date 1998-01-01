انطلاق أعمال المؤتمر القاري الرابع لاتحاد الجاليات في أوروبا

رام الله/سما/

انطلق أعمال المؤتمر القاري الرابع "لاتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا"، بحضور وطني ودبلوماسي وأوروبي، وضم اتحادات الجالية الفلسطينية في 17 بلداً أوروبياً إلى جانب مؤسسات نسوية وشبابية واجتماعية ووطنية متخصصة، بما مجموعه 41 مكوناً على امتداد القارة.

وأوضح ناطق باسم المؤتمر أن الاتحاد يمثل اتحادات الجالية الفلسطينية في 17 بلداً أوروبياً إلى جانب مؤسسات نسوية وشبابية واجتماعية ووطنية متخصصة، بما مجموعه 41 مكوناً على امتداد القارة.

كما أضاف أن المؤتمر القاري الرابع ينعقد اليوم وعلى جدول أعماله من أجل انتخاب هيئاته، ومناقشة قضايا تطوير برنامج العمل لتعبئة طاقات الجاليات الفلسطينية في أنحاء أوروبا، من أجل المساهمة في توفير شروط اندماج الجاليات الفلسطينية في مجتمعاتها المحلية، والارتقاء بسوية مساهماتها في المهام الوطنية الهادفة إلى دعم نضالات شعبنا الفلسطيني، في أماكن تواجده كافة، من أجل حقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير والخلاص من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفوز بالاستقلال والسيادة والحرية.

وتابع أن المؤتمر سيبحث أيضاً في السبل الأكثر تطوراً للارتقاء بآليات التنسيق والتعاون بين مختلف الأطر التي تنتظم فيها أنشطة الجاليات الفلسطينية، تعزيزاً لوحدة العمل، وعلى طريق توفير الصيغة الائتلافية الديمقراطية التعددية الجامعة لتطوير أنشطتها ودورها ووحدة عملها على امتداد القارة في خدمة شعبنا وقضيته الوطنية.