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أبو ظريفة: إسرائيل، استعدت للتهدئة وعليها أن تلتزم بذلك

السبت 17 نوفمبر 2018 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ظريفة: إسرائيل، استعدت للتهدئة وعليها أن تلتزم بذلك



غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، أن تواجد الوفد الأمني المصري أعطى رسائل طمأنه لأهالي الشهداء والجرحى؛ أنهم لا يمكن إلا أن يكونوا شركاء مع الشعب الفلسطيني؛ خاصة أن خرق الاحتلال كان بمثابة طعنة في خاصرة التفاهمات.

وقال أبو ظريفة في تصريحات صحفية، إن "الموقف المصري تجاه قطاع غزة قديم جديد، وهو عدم ترك قطاع غزة يغرق بالإشكاليات حد الانفجار؛ مستدركاً: "لكنها، رسالة للاحتلال الإسرائيلي الذي اخترق تفاهمات التهدئة، أنها لا تقبل بهذه السياسة".

واستدرك: "إسرائيل، استعدت للتهدئة وعليها أن تلتزم بذلك، مستهجناً: "ما تقوم به تحت عنوان مكافحة الإرهاب خرق للتهدئة، مطلوب من كل الأطراف تثبيته".

ونفى أبو ظريفة أن يكون ما يدور من مباحثات يتعلق "بتهدئة طويلة أو قصيرة الأمد"، قائلاً: "كل الحديث عن عودة حالة الهدوء مقابل تخفيف الحصار عن قطاع غزة".

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