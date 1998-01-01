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القوى الوطنية والإسلامية تشيد بالجهود المصرية لإنهاء الانقسام

السبت 17 نوفمبر 2018 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

أشادت القوى الوطنية والإسلامية بمحافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت، بالجهود المصرية الساعية لطي صفحة الانقسام الفلسطيني وتطبيق اتفاقات المصالحة فورا، وذلك لمواجهة سياسات الاحتلال على الشعب الفلسطيني .

ورحبت القوى خلال بيانها ، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مجموعة من القرارات بما فيها حق شعبنا في تقرير المصير، والتأكيد على أن الجولان ارض سورية محتلة، والدعوة لإنهاء الاحتلال عن الأراضي العربية والفلسطينية، ووضع القرارات موضع التطبيق العملي ، بحسب الوكالة الرسمية .
ودعت القوى إلى إسناد الأسرى والأسيرات، وتكامل الجهد رسميا وشعبيا وقانونيا لدعمهم وحمايتهم، وتشكيل لجان دولية للتحقيق في ظروف اعتقالهم .

وجددت دعوتها للمشاركة الواسعة في الفعاليات المناهضة للاستيطان، وسياسات التطهير العرقي واعتبار الجمعة المقبل جبل الريسان والخان الأحمر وكافة نقاط الاحتكاك مع الاحتلال يوم للفعاليات والمواجهة والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه .

وحيت القوى وفد اتحاد الصحفيين الدوليين، الذي يزور فلسطين للوقوف على انتهاكات الاحتلال بحق الجسم الصحفي، مستنكرة عدم سماح الاحتلال لعدد من أعضاء الوفد بالدخول إلى فلسطين.

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