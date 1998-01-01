5000 اسم .. غداً الإعلان عن أسماء الخريجين والعمال المستفيدين من المنحة القطرية

غزة / سما /

قالت وزارة العمل في غزة، إنها ستنشر أسماء الخريجين والعمال المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت ضمن برنامج طموح "2"، غداً الأحد.

وذكر وكيل وزارة العمل في غزة موسى السماك ، أن الوزارة ستنشر غداً أسماء 5000 من المستفيدين من البرنامج -2500 خريج و2500 عامل، ممن طابقوا الشروط والمواصفات المحددة.

وقال السماك إن برنامج تشغيل الخريجين يأتي بالتوافق مع كافة المؤسسات الحكومية في غزة وعلى رأسها وزارة المالية.

ولفت إلى أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة للاستفادة من برنامج طموح "2" سيبقى مفتوح حتى نهاية الشهر الحالي، لإتاحة المجال أمام من يريد التسجيل للاستفادة من الدفعة الثانية من البرنامج والذي سيوفر 10000 فرصة عمل.

وبين أن الاستعلام للمستفيدين من برنامج التشغيل غداً، سيكون عبر حساب الشخص على موقع التسجيل الموحد، أو من خلال الحاسوب الحكومي وعبر وزارة الاتصالات، أو من خلال رسالة "sms" سيتم إرسالها للمستفيدين.

وقال السماك إن مدة العمل للخريجين ستكون 6 شهور وللعمال 3 شهور، بحيث تكون رواتب المستفيدين 1000 شيقل لحملة البكالوريوس، والدبلوم والعمال 900 شيقل والأطباء 1200 شيقل .

وأكد أن اختيار الأسماء تم بشكل إلكتروني ولم يكن هناك أي تدخل بشري بها، أو واسطة أو محسوبية، وأن الوزارة تسعى لتشغيل أكبر عدد ممكن من العمال والخريجين عبر برامج التشغيل التي تطلقها.

وقال إنّ الوزارة وضعت مجموعة من المعايير لفرز الأسماء المرشحة للتشغيل المؤقت، وإن عدد العمال والخريجين المسجلين على قواعد بيانات الوزارة 305 ألف متعطل عن العمل، بينهم 121 ألف خريج و 184 ألف عامل.

وذكر أنّ عدد المسجلين المفروزين رسميا حالياً عددهم 75 ألف شخص تنطبق عليهم المعايير الدولية وفق منظمات العمل الدولية، أنه سيتم اختيار عشرة آلاف منهم لبرنامج التشغيل المؤقت طبقا لمعايير وضعتها الوزارة، وهي “الا يكون حاصل على فرص عمل سابقة والشهادات والمعدل والسن والحالة الاجتماعية وعدد الأبناء”.

وقالت وزارة العمل على موقعها الإلكتروني إنه تم إخضاع المسجلين لقيود التسجيل، وهي قيود لها علاقة بـ ( الحالة العملية للمسجل، الحالة العملية للشريك، العمر، حالة الإقامة، الإعانات الاجتماعية, ملكية السيارات، الاستفادة الحالية من برامج تشغيل اخرى )، حيث بلغ عدد الذين تجاوزوا هذه القيود 75,310، منهم خريجين 48,391، منهم عمال 26,919.

ولتحقيق العدالة في اختيار المرشحين قالت الوزارة إنه تم ترتيب ملف الذين تجاوزا قيود التسجيل في دور عام وفقا لمعايير التفضيل، وهي معايير محددة وشفافة تعتمد على أوزان خاصة بـ ( المؤهل العلمي، المعدل، سنة التخرج، العمر، الحالة الاجتماعية، عدد الأولاد، النوع، عدد مرات الاستفادة من برامج تشغيل سابقة).

وأضافت: تم اختيار المستفيدين على حسب التخصص وفقا لاحتياج المؤسسات (المؤسسات الحكومية، القطاع الخاص، البلديات، النقابات ومنظمات المجتمع المدني) مع مراعاة عنوان السكن للخريج ومعايير الفرز المتمثلة بـ (الوزن النسبي للسكان في المحافظة، الوزن النسبي للخريجين في كل محافظة، طبيعة الاحتياجات التشغيلية المقدمة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية).