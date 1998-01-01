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الاحتلال يفرق مسيرة للصحفيين الفلسطينيين والدوليين عند حاجز قلنديا

السبت 17 نوفمبر 2018 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرق مسيرة للصحفيين الفلسطينيين والدوليين عند حاجز قلنديا



رام الله / سما /

هاجمت قوات الاحتلال ظهر اليوم السبت مسيرة للصحفيين الفلسطينيين والدوليين عند حاجز قلنديا.

من جهته، قال مدير نقابة الصحفيين، يوسف محارمه، في حديث مع "القدس" دوت كوم، إنه أثناء توجه الوفد الدولي للصحفيين الدوليين لزيارة زملائهم الصحفيين بالقدس عبر معبر قلنديا، للتعبير عن حقهم بالتحرك عبر الحواجز الإسرائيلية عبر بطاقة الصحفيين الدوليين، ولكن قوات الاحتلال قابلتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، بالرغم من أن الصحفيين كانوا يرتدون الزي الخاص ويرفعون بطاقة الاتحاد الدولي.

واشار  إلى أنه أصيب 7 صحافين بالاختناق بينمهم رئيس الاتحاد الدولي، وعضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين منا خميس، بينما أصيب نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر بجروح خفيفة نتيجة اصابته بقنلبة صوت بالكتف.

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