عضو بالكنيست: "إسرائيل" لا تستطيع إسقاط حماس و " أصبحنا عراه أمامها

القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست الإسرائيلي، كسينيا سفيتلوفا، إن الحكومة الإسرائيلية لا تستطيع إسقاط حماس أو الضغط عليها من أجل التوصل إلى حل سياسي.

وأوضح سفيتلوفا، "أصبحنا عراه أمام حركة حماس والجميع يرى ذلك بوضوح، لا يمكن التغلب عليهم في قطاع غزة".

وتطرق عضو الكنيست، إلى كلمات وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، معتبراً إياها "بطاقة خضراء" لحماس لتواصل قصف مستوطنات الجنوب لأنه أصبح من الواضح الآن أن الجنوب أقل أهمية من تل أبيب.

وقبل ذلك، قال الوزير الإسرائيلي، تساحي هنفبى، إن حركة حماس في قطاع غزة قادرة على ضرب مثات الصواريخ على مدينة تل أبيب.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن هنفبي، قوله: إن رد حركة حماس خلال جولة التصعيد الأخيرة كان طفيفاً وكان بإمكانها ضرب مثات الصواريخ على تل أبيب وغلاف غزة.

وأحدثت تصريحات، هنفبي، ضجة في الأوساط المحلية الإسرائيلية.