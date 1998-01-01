  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الاستقلال" تفتتح الدورة الحياتية لمدراء الدوائر ورؤساء الأقسام

السبت 17 نوفمبر 2018 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

افتتح رئيس جامعة الإستقلال أ. د. صالح أبو أصبع، وترافقه نائبه للشؤون الإدارية والمالية د. رجاء سويدان ومدير عام الإارة العامة للموارد البشرية يونس الكرمي، "الدورة الحياتية" اليوم السبت، والتي تنظمها دائرة التطوير والعلاوت التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية، وتستهدف عدد من مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام في الجامعة.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بهذه الدورة والتي وصفها بالهامة لتطوير شؤون العمل الإداري، خاصة انها تسعى لإكساب المشاركين مهارات التواصل والتعاون، واللذان بحاجة إلى الإلتزام بالوقت وإتخاذ المسؤوليات المطلوبة، متمنياً التوفيق لكافة المشاركين.

وشارك رئيس الجامعة في التمرين الأول "الشبكة العنكبوتية" بواسطة خيط يربط بين المشاركين بالدورة التدريبية، وهذا التمرين يجسد الحالة التعبيرية لواقع التواصل والتشبيك الضروري للعمل.

بدوره، قال مدرب الدورة د. عمر شحادة رئيس قسم علم النفس في كلية العلوم الإنسانية في الجامعة، إن هدف الدورة الرئيس، هو إكساب المشاركين المهارات الحياتية وتعزيز قدرتهم على التواصل فيما بينهم، منوهاً انها تختلف عن سابقاتها من الدورات، من حيث المضمون والآلية؛ بإستخدام الألعاب وإخراج ما لدى المشاركين من قدرات تنعكس على سلوكهم اليومي.

وبينت، نورة نجوم مديرة دائرة التطوير والعلاوات، أن "الدورة الحياتية" تستهدف (16) مشاركاً من مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام المختلفة في جامعة الإستقلال، لمدة (20) ساعة تدريبية، وتختص بعدد من المواضيع أبرزها: "الإتصال والتواصل، مهارات قيادية في العمل، التفاوض وإدارة الغضب، لغة الجسد، مهارات الإصغاء، التغيير وفائدة التغيير، الإحتراق الوظيفي، الإرهاق العاطفي والرضا الذاتي".

يذكر أن دائرة التطوير والعلاوات، تنظم بشكل مستمر دورات تدريبية وتطويرية، بهدف تحسين أداء وفعالية الموظفين وإرتقاء مستواهم الإداري، الشخصي، النفسي والمعرفي؛ الأمر الذي يساهم في تحسين المخرجات التعليمية وتحقيق أهداف الجامعة السامية لخدمة الوطن والمواطن.

#الاستقلال

أخبار ذات صلة

اقتحام سجن "النقب" والاعتداء على أسير وإغلاق الأقسام

قادة الفصائل الفلسطينية - ارشيف

بيروت: "تحضيرية" المجلس الوطني تفتتح اجتماعاتها بالدعوة للوحدة وانتخابات عامة

خليل الحية

الحية: لا تراجع عن إنهاء الانقسام و الدوائر الحكومية كاملة جاهزة لاستقبال الحكومة

الرئيس عباس

"والا" العبري يزعم : مواقف "أبومازن" قد تجلب حربًا بين "إسرائيل" وغزة

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

"المركزي" يستكمل اليوم مناقشة تقرير "التنفيذية" ويبحث مسألة "حل التشريعي

الأكثر قراءة اليوم

صور: السنوار يكشف تفاصيل جديدة عن عملية خانيونس و ما قاله له القائد"الضيف"

المالكي: تمكنا من إطلاق سراح كافة الفلسطينيين المحتجزين في تايلند

"سي آي إيه" : بن سلمان أمر بقتل خاشقجي

صور.. "زوجة خاشقجي السرية" تخرج من الظل وخديجة تعلق!

صحيفة عبرية : الخسائر الإسرائيلية في التصعيد الأخير فاقت التوقعات

استطلاع "معاريف": غالبية الاسرائيليين تعتقد بان حماس خرجت منتصرة في المواجهة الاخيرة

لبنان: إجراءات المحاسبة في قضية خاشقجي يجب أن تنهي

الأخبار الرئيسية

السنوار

والا العبري : السنوار أطاح بالحكومة الإسرائيلية خلال 48 ساعة

اللواء عبدالخالق والسنوار

رسالة طمأنة مصرية لـ «حماس» و هذا ما طلبه الوفد المصري من الحركة ..

الوفد الأمني المصري

حماس :اللقاءات ايجابية مع المصريين وتكشف تفاصيل المرحلة التالية لتفاهمات التهدئة

باص

ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي: نحن في أرذل المراحل الأمنية منذ حرب الغفران..

بن سلمان

"سي آي إيه" : بن سلمان أمر بقتل خاشقجي