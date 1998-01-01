"الاستقلال" تفتتح الدورة الحياتية لمدراء الدوائر ورؤساء الأقسام

اريحا / سما /

افتتح رئيس جامعة الإستقلال أ. د. صالح أبو أصبع، وترافقه نائبه للشؤون الإدارية والمالية د. رجاء سويدان ومدير عام الإارة العامة للموارد البشرية يونس الكرمي، "الدورة الحياتية" اليوم السبت، والتي تنظمها دائرة التطوير والعلاوت التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية، وتستهدف عدد من مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام في الجامعة.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بهذه الدورة والتي وصفها بالهامة لتطوير شؤون العمل الإداري، خاصة انها تسعى لإكساب المشاركين مهارات التواصل والتعاون، واللذان بحاجة إلى الإلتزام بالوقت وإتخاذ المسؤوليات المطلوبة، متمنياً التوفيق لكافة المشاركين.

وشارك رئيس الجامعة في التمرين الأول "الشبكة العنكبوتية" بواسطة خيط يربط بين المشاركين بالدورة التدريبية، وهذا التمرين يجسد الحالة التعبيرية لواقع التواصل والتشبيك الضروري للعمل.

بدوره، قال مدرب الدورة د. عمر شحادة رئيس قسم علم النفس في كلية العلوم الإنسانية في الجامعة، إن هدف الدورة الرئيس، هو إكساب المشاركين المهارات الحياتية وتعزيز قدرتهم على التواصل فيما بينهم، منوهاً انها تختلف عن سابقاتها من الدورات، من حيث المضمون والآلية؛ بإستخدام الألعاب وإخراج ما لدى المشاركين من قدرات تنعكس على سلوكهم اليومي.

وبينت، نورة نجوم مديرة دائرة التطوير والعلاوات، أن "الدورة الحياتية" تستهدف (16) مشاركاً من مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام المختلفة في جامعة الإستقلال، لمدة (20) ساعة تدريبية، وتختص بعدد من المواضيع أبرزها: "الإتصال والتواصل، مهارات قيادية في العمل، التفاوض وإدارة الغضب، لغة الجسد، مهارات الإصغاء، التغيير وفائدة التغيير، الإحتراق الوظيفي، الإرهاق العاطفي والرضا الذاتي".

يذكر أن دائرة التطوير والعلاوات، تنظم بشكل مستمر دورات تدريبية وتطويرية، بهدف تحسين أداء وفعالية الموظفين وإرتقاء مستواهم الإداري، الشخصي، النفسي والمعرفي؛ الأمر الذي يساهم في تحسين المخرجات التعليمية وتحقيق أهداف الجامعة السامية لخدمة الوطن والمواطن.