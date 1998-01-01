الجبهة العربية ترحب بقرارات الأمم المتحدة الداعمة لحقوق للشعب الفلسطيني

رام الله / سما /

رحبت الجبهة العربية الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الجمعة سبع قرارات لصالح فلسطين وحقوق شعبها العادلة، مؤكدة أن هذه القرارات تعد تعبيرا حقيقياً عن رفض العالم للاحتلال وسياساته، وانتصاراً لنضال شعبنا الفلسطيني.

وأكدت الجبهة في بيان لها أن قرارات الجمعية العامة السبعة التي صوتت عليها بأغلبية ساحقة في اكثر من جلسة والخاصة بتقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين و القرار خاص بالنازحين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة بموجب القوانين الدولية، والقرار المتعلق بأهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والقرار الخاص بممتلكات الشعب الفلسطيني والقرار الخاص بعدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقرار المتعلق بممارسات اسرائيل وتداعياتها على حقوق الانسان الفلسطيني والقرار الخاص بأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حماية دولية، مؤكدة أن هذه القرارات تعيد التأكيد على حق شعبنا في نيله حقوقه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وإنهاء احتلال إسرائيل لأرضه، مما يفتح المجال لتحقيق سلام عادل وشامل بين الجانبين على أساس حل الدولتين.

وأوضحت الجبهة أن هذه القرارات ترسل رسالة لإسرائيل وللولايات المتحدة الامريكية بان العالم بات يدرك حقيقة ان الاحتلال هو العقبة الحقيقية امام تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وهي رد على كافة سياسات الاحتلال وقرارات ادارة ترامب، وان محاولات الاحتلال الدؤوبة لإفشال القرارات التي تصوت لصالح فلسطين وحقوق شعبنا في المحافل الدولية لن تنجح وان عليها ان توقف سياستها العنصرية وانتهاكاتها الواضحة بحق شعبنا، مضيفة ان الاوان لإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.