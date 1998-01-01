افتتاح حديقة العودة بمخيم نور شمس في طولكرم

طولكرم / سما /

افتتحت مسؤول ملف المساعدات الإنسانية في الرئاسة، اللواء رائدة الفارس، اليوم السبت، حديقة العودة في مخيم نور شمس شرق طولكرم، كمكرمة من سيادة الرئيس محمود عباس.

وحضر الافتتاح العميد سعادة سعادة مسؤول اللجنة العلمية في قوات الأمن الوطني، وطه إيراني رئيس لجنة خدمات مخيم نور شمس، وممثلو الفعاليات والمؤسسات الرسمية والشعبية في المخيم.

وقال ايراني: إن الحديقة أقيمت على أرض بمساحة بلغت دونما و800 متر، تبرعت بها اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، مشيرا الى أن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع مخيم "صمود وعودة"، الممولة من الرئاسة، كونها ضرورية للمخيم الذي يفتقر للأماكن الترفيهية.

وأضاف ان هذا المشروع يعتبر متنفسا لسكان المخيم صغارا وكبارا، وهو ضمن خطة تنموية شاملة تقوم بها اللجنة الشعبية التي تلامس حاجة المواطنين من حيث البنى التحتية والخدمات العامة والأماكن الترويحية.