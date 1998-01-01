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غزة الرياضي يواصل تألقه ويعبر خدمات خانيونس في كرة السلة

السبت 17 نوفمبر 2018 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة الرياضي يواصل تألقه ويعبر خدمات خانيونس في كرة السلة



غزة / سما /

حقق فريق كرة السلة بنادي غزة الرياضي فوزاً ثميناً على نظيره خدمات خان يونس بنتيجة 100- 58 على صالة غزة الرياضي في ختام لقاءات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز- جوال.

نجح خان يونس في إنهاء الربع الأول لصالحه بنتيجة 22-12، وفي الربع الثاني انتفض الرياضي على ضيفه، وأنهى الربع لصالحه بفارق كبير بنتيجة 37-14 وفي الربع الثالث،تفوق الرياضي بنتيجة 25-7،وفي الربع الأخير، أحكم الرياضي قبضته على منافسه، وتقدم بنتيجة 26-15.

حكم اللقاء: دولي حسين حمدان، ودولي سائد حميد، ونضال قفة، ومسجل يوسف العجلة، وميقاتي غالب الزاملي، و24 ثانية محمد سكيك.

#غزة الرياضي #خدمات خانيونس

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