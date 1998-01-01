"هواوي" تتطلع لانتزاع الصدارة من "سامسونج"

وكالات / سما /

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" الصينية، ريتشارد يو، أن الشركة تسعى لانتزاع المركز الأول في توريد الهواتف الذكية الى دول العالم، من حيث الحصة السوقية، من شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، في غضون عامين فقط.وجاء ذلك بعد ان ازاحت "هواوي" شركة آبل الامريكية من المركز الثاني من حيث الحصو السوقية، اي المبيعات عبر الدول.

وقال ريتشارد يو في مقابلة مع محطة "سي إن بي سي"، إن شركته "ستكون في العام 2019 المقبل، قريبة جدا من الصدارة، ربما سنكون على قدم المساواة مع سامسونغ. وعلى الأقل في السنة التالية، ربما لدينا فرصة (لنكون رقم واحد)، عام 2020".وأضاف "أشجّع فريق العمل، على امتلاك القدرة على الابتكار، والقيام بابتكارات جريئة، والقيام بشيء قد يشعر البعض أنه مجنون نوعا ما، لتحدي أنفسنا وتحدي صناعة الهواتف".واعتبر خبراء التكنولوجيا، حديث ريتشارد يو "تحذيرا مخيفا" لسامسونغ، ذلك أن "هواوي" تعتبر واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في الصين، ومن الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا في العالم.وتضع "هواوي" كامل ثقلها في هذه الفترة، على تطوير صناعة الهواتف الذكية القابلة للطي، وتكنولوجيا الجيل الخامس، ونظارات الواقع المعزز.