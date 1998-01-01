مشعل: المقاومة أبدعت في التصدي للعدوان من خلال غرفة العمليات المشتركة

غزة / سما /

قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل، إن المقاومة بفصائلها كافة أبدعت في التصدي للعدوان الصهيوني الأخير على القطاع من خلال غرفة العمليات المشتركة؛ وأعطت صورة ناصعة ومشرقة لمقاومتنا الباسلة.

وشدد مشعل على مواصلة حماس وجناحها العسكري كتائب عزالدين القسام للمقاومة بأشكالها كافة وعلى رأسها المقاومة المسلحة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مشعل مع عائلة الشهيد القسامي القائد نور الدين بركة الذي شارك في إفشال مخططًا صهيونيًا ضد المقاومة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأثنى مشعل على بطولة الشهيد نور الدين بركة وإخوانه الشهداء الذين استشهدوا برفقته خلال تصديهم للقوة الصهيونية التي توغلت داخل حدود قطاع غزة.

وأشاد مشعل بصمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة؛ داعياً بالرحمة للشهداء الأبطال؛ وأن يسكنهم الله جنات الفردوس الأعلى.