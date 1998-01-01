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والا العبري : السنوار أطاح بالحكومة الإسرائيلية خلال 48 ساعة

السبت 17 نوفمبر 2018 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
والا العبري : السنوار أطاح بالحكومة الإسرائيلية خلال 48 ساعة



القدس المحتلة / سما /

قال موقع "والا" العبري، نهار السبت: إن قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، هو الفائز الكبير والمنتصر الوحيد في جولة التصعيد الأخيرة.

وأضاف الموقع، أن السنوار هو الذي أطاح بالحكومة الإسرائيلية ورئيسها "بنيامين نتنياهو".

وأشار إلى أن "أفيغادور ليبرمان" الذي هدد بالإطاحة برئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، خلال 48 ساعة من تسلمه وزارة الجيش، هو الذي سقط على يد حماس في جولة تصعيد الأخيرة التي استمرت 48 ساعة.

ونجحت جهود الوسطاء الإقليميين والدوليين، منتصف الاسبوع الماضي، في إعادة تثبيت وقف إطلاق النار بين غزة و"إسرائيل"، بعد يومين من التصعيد، أطلقت خلالها الفصائل الفلسطينية نحو 500 قذيفة صاروخية صوب المدان والبلدات المحتلّة، واستهدفت بصاروخ "كورنيت" حافلة تقلّ جنودًا شمال قطاع غزة.

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