أكاديمية فلسطين تنهي تحضيراتها لعقد هيئة التجمعات العلمية

رام الله / سما /

عقدت أكاديميّة فلسطين للعلوم والتّكنولوجيا، اجتماعها التّحضيري الأخير تمهيداً لعقد الهيئة العامة للتجمّعات العلميّة في تخصُّصي الرياضيّات والفيزياء، بمشاركة العشرات من أساتذة هذين التّخصصين في الجامعات الفلسطينية، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن المقرر أن يعقد اجتماع الهيئة العامة في رام الله بتاريخ 22 كانون أول 2018.

وأفتتح الاجتماع، معالي رئيس الأكاديميّة، الأستاذ الدكتور مروان عورتاني، مُستعرضا التّقدم في العمل باتجاه اخراج التجمّعات العلميّة الى حيّز الوجود إستنادا إلى الممارسات الدوليه الفضلى في هذا المجال. لما لها من أهمية تاريخية في إنجازات الكثير من دول العالم. كما قدم عورتاني ورقةً مفاهيميةً شاملة، تُرسي نظاماً تأسيسياً وخطة عمل بعيدة المدى للتجمّعات المنتظرة والتي ستشكل روافع للنهوض بالحقول المعرفيه في مختلف المناحي العلمية والتعليمية والبحث، كما ستعمل على تعزيز التكامل والتعاون بين كافة مكوّناته في الوطن والشتات وعلى تعظيم دور المنتسبين إليها في التّنمية البشرية والمعرفيّة والتكنولوجيّة والاقتصاديّة للمجتمع الفلسطيني. وشارك في الاجتماع جميع أعضاء المجلس التأسيسي لكلا الجمعيتين بما فيهم ممثلي الجامعات في قطاع غزة والذين شاركوا عبر نظام "فيديوكونفرنس" من مقر جامعة الأقصى. واستعرض الأستاذ الدكتور كمال الشرافي - رئيس جامعة الأقصى، الذي أدار الاجتماع من غزة – وبشكل تفصيلي، عديد الأولويات التي يجب أن تتطرق اليها التجمّعات العلمية، مُتقدّماً بمبادرةٍ لتنظيم مؤتمر علمي على مستوى جامعات القطاع، يتناول الأولويات المذكورة، على أن يتم عرض تلك الأوراق في اجتماع الهيئة العامة المزمع في 22 كانون أول المقبل. يذكر أن هذا الاجتماع يأتي متابعة للاجتماع الأول لهذه التجمّعات والذي عقد بتاريخ 14/9/2018، في رام الله وغزة بشكل موحّد.

وخلُص الاجتماع، الذي أداره وصاغ توصياته الدكتور أمجد برهم على جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة والذي سيتضمن مجموعة من الأوراق العلميّة والمداخلات والحوارات حول الشؤون العلمية واللتعليمية والبحثية والتنظيمية التي تهم مجتمع الريديتيين والفيزيائيين في الجامعات والقطاعات الأخرى.كما تم الإتفاق على أبرز النشاطات للعام 2019.

ويشمل دعم الأكاديميّة للتجمّعات رزمة مترابطة بما فيها الدعم الإداري والمالي والقانوني والتنظيمي واللوجستي، الدعم القانوني، الدعم الفني والتقني بالإضافة إلى التشبيك على المستوى المحلي والدولي