شبيبة قلقيلية تنظم محاضرة وطنية في ذكرى استشهاد أبو عمار

قلقيلية / سما /

ظمت حركة الشبيبة الطلابية- إقليم قلقيلية، محاضرة ثقافية وطنية وذلك في الذكرى الرابعة عشر على استشهاد القائد الرمز ياسر عرفات " أبو عمار " وذلك في مدرسة بنات فاطمة سرور الثانوية في محافظة قلقيلية وبمشاركة وحضور المحاضر نمر عدوان وهناء الحاج حسن منسقة لجان الشبيبة الثانوية في مدارس الاناث ونوال خليف مديرة المدرسة.

مديرة المدرسة رحبت بالحضور شاكرة حركة الشبيبة الطلابية على استهدافها لطالبات المدرسة بجملة أنشطة وفعاليات ثقافية ووطنية توعوية، تعمل على تعميق الانتماء الوطني لديهن وتعزز ثقافتهن الوطنية، بما يتقاطع مع رؤية المدرسة كمركز اشعاع ثقافي ومعرفي وطني.

من جانبه استعرض نمر عدوان مع الحضور حياة القائد الرمز أبو عمار، مستحضرا مناقبه، ومحطات مضيئة في حياته، إضافة الى شرح عن نشأة حركة فتح على ايدي القائد الرمز والقادة المؤسسين رفاق دربه والظروف التي سعت الى ضرورة تأسيس وانطلاق حركة تحرر وطني تعمل على تحرير فلسطين ودحر الاحتلال واعوانه ولم شمل الفلسطينيين والتكاتف الاجتماعي آنذاك، الأمر الذي أسهم في تصدي الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي، ونشر القضية الفلسطينية وعدالتها في العالم اجمع، كما تحدث عن مظاهر صمود الشعب الفلسطيني امام الاحتلال رغم ممارساته القمعية تجاه الشعب الفلسطيني، وتم الحديث عن القادة المؤسسين الشهداء أبو عمار و أبو جهاد وأبو اياد ورؤيتهم الثورية، وفي قيادة الثورة والانتفاضة وتوجيهها ضد الاحتلال.

اما هناء الحاج حسن فقد شكرت ادارة المدرسة وطاقمها التدريسي على الجهود البناءة التي تقدمها في إطار رفع مستوى الوعي الوطني وعلى التعاون مع حركة الشبيبة الطلابية، موضحة ان تنظيم المحاضرة يهدف الى رفع الوعي الثقافي الوطني والتاريخي لدى الطلبة بأهمية معرفة تاريخ قيادتنا والفترات التي مر بها الشعب الفلسطيني ومدى تأثيره حتى أيامنا هذه على الوضع السياسي.