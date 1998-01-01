الخضري يرحب بقرارات الأمم المتحدة الجديدة لصالح فلسطين ويطالب بآليات للتنفيذ

غزة / سما /

رحب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعه باغلبية كبيرة وشبه اجماع على سبع قرارات لصالح الشعب الفلسطيني وضد الاحتلال الاسرائيلي.

وقال النائب الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السب، ان هذا الإجماع في تأكيد المجتمع الدولي على مساندة فلسطين وحقوق شعبها من خلال قراراته الاخيره تحتاج لآليات عملية واضحه لترجمتها دعما لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة سواء على صعيد المؤسسة الدولية او على صعيد الدول ذاتها حتى يكون هناك فعل واضح في إطار إسناد الشعب الفلسطيني.

وشدد الخضري أننا اصحاب قضية عادلة وأن شعبنا يعيش مرارة الاحتلال والعدوان والحصار بما يتناقض مع كل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيڤ الاربعه والإعلان العالمي لحقوق الانسان لذا وجب على المجتمع الدولي ان يتحرك بشكل عملي وإسناد شعبنا حتى ينتهي الاحتلال ونقيم دولتنا الفلسطينية المستقله وعاصمتها القدس.

وأشار الخضري الى واقع خطير يعيشه شعبنا الفلسطيني ففي القدس تستمر عمليات التهويد ليل نهار واستمرار كل المشاريع الاستيطانية الخطيرة ومحاولة ترسيم ان القدس هي عاصمة لدولة الاحتلال خاصة بعد قرار الولايات المتحدة الاعتراف بذلك ونقل سفارتها للقدس في خطوه خطيرة تهدف للنيل من حقنا في القدس عاصمة دولتنا وتثبيتها عاصمة لدولة الاحتلال ، وفِي الضفة الغربية يستمر الاحتلال بالبطش والتنكيل من خلال تصاعد الاستيطان وجدار الفصل العنصري وعزل المدن والمخيمات ، والاستيلاء على الممتلكات واستهداف لكل مقومات الحياه ، وفِي غزة استمرار الحصار الخانق والعدوان المتصاعد والأزمات الانسانية والاقتصادية الخطيرة ومعدلات الفقر والبطالة المتصاعدة.

وأكد الخضري انه رغم كل هذه التعقيدات والمخاطر الا ان شعبنا الفلسطيني متشبث بأرضه وحقوقه ولن يتنازل عنها ويثبت كل يوم قمه في الصمود والتحدي رغم كل هذه المعاناه وهذا مثار فخر واعتزاز لذلك وجب على كل دولنا العربية والإسلامية والمجتمع الدولي الإسراع في إسناد وتعزيز صمود شعبنا وتقديم الدعم العاجل في كل المجالات.