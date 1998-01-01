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القناة الثانية العبرية : تلقينا تذكاراً مؤلماً من غزة

السبت 17 نوفمبر 2018 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة الثانية العبرية : تلقينا تذكاراً مؤلماً من غزة



القدس المحتلة / سما /

قالت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم السبت، إن "إسرائيل" تلقت تذكاراً مؤلماً من غزة، عندما فشلت قوة إسرائيلية خاصة في تنفيذ عملية أمنية في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة الأسبوع الماضي.

وكشفت القناة العبرية، أنه وبعد 13 عاماً على انسحاب "إسرائيل" من قطاع غزة، لم تتوقف عن العمليات الأمنية السرية داخل قطاع غزة.

وذكرت القناة الثانية، أن العملية الأمنية الأخيرة بغزة، جلبت تذكاراً مؤلماً لـ"إسرائيل"، خصوصاً في ظل التوقعات بنجاح هذه العملية بنسبة كبيرة، والكشف عن الوحدة، ومقتل ضابط كبير برتبة مقدم خلال العملية.

ونقلت القناة العبرية، عن ضباط سابقين، بالوحدات الخاصة الإسرائيلية قولهم: "نقوم بإعداد وتدريب القوات للنجاح بنسبة 100% بمثل هذه العمليات".

وبحسب القناة الثانية، أضاف المقدم "راز شبيط"، الذي شغل بالسابق، قائد فصيل في الوحدة الخاصة "شمشمون": "أنه من النادر الكشف عن الوحدات الإسرائيلية الخاصة، التي تعمل خلف خطوط العدو، وهذه حالة نادرة ولم نتوقع حدوثها".

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