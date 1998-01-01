حماس :اللقاءات ايجابية مع المصريين وتكشف تفاصيل المرحلة التالية لتفاهمات التهدئة

غزة / سما /

قال القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان لفرانس برس ان "ما يميز مسيرات امس الجمعة انها تاتي بعد انتصار المقاومة وانهيار الحكومة الصهيونية" في اشارة الى استقالة وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان.

وأضاف رضوان "حافظنا على سلمية وشعبية المسيرات المستمرة، هناك حالة انضباط تام من المواطنين المشاركين وإذا كان أي عدوان يكون من الاحتلال".

وحول المباحثات التي يجريها الوفد الأمني المصري الذي وصل غزة مساء الخميس قال رضوان "اللقاءات ايجابية مع الاخوة المصريين للتخفيف عن شعبنا وتحقيق المصالحة".

وأوضح أن "المرحلة التالية من تفاهم التهدئة ستشمل توسيع مجال الصيد من14 الى 20 ميلا وربط خط 161 لزيادة كميات الكهرباء (من اسرائيل) لقطاع غزة وزيادة التصدير ومد خط الغاز الطبيعي لمحطة توليد الكهرباء والبدء بمشاريع لإعادة الإعمار والبنى التحتية وتشغيل البطالة والأيدي العاملة" دون مزيد من التفاصيل.

وتواصل مصر بالتعاون مع مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، مباحثات مع الفلسطينيين واسرائيل من أجل تثبيت التهدئة في قطاع غزة وتحسين الاوضاع الانسانية المتردية في القطاع الفقير الذي يسكنه نحو مليوني شخص.