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"ماذا يمكن أن نفعل لردع حماس؟".

ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي: نحن في أرذل المراحل الأمنية منذ حرب الغفران..

السبت 17 نوفمبر 2018 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي: نحن في أرذل المراحل الأمنية منذ حرب الغفران..



القدس المحتلة / سما /

قال ضابط احتياط كبير بالجيش الإسرائيلي، لصحيفة "معاريف" العبرية، إن "إسرائيل" تعيش في أرذل المراحل الأمنية، لم يسبق لها مثيل منذ حرب الغفران أبان العام 1973.

وبحسب الصحيفة العبرية، هاجم العميد احتياط "تسفيكا فوجل"، الذي شغل سابقا منصب قائد أركان المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، القيادة السياسية، متهما إياها بالتركيز على مستقبلها السياسي على حساب أمن الدولة.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن العميد فوجل قوله: "لقد تسببت لنا هذه القيادة السياسية، بفقدان قدرة الردع أمام حماس بغزة، لأن كراسيهم أهم من مستقبلنا الأمني". 

وأضاف: "أن الردع الذي حققته حماس أمام إسرائيل، في الجولة الأخيرة، هي أكثر فعالية وتأثيرا من قوة الدرع الإسرائيلية المعدومة، لقد قاتلنا ضد ثلاث دول عربية، قبل أربعين سنة، وانتصرنا عليها، واليوم لسنا قادرين على حسم حماس".  

وأكد العميد فوجل: "أن إسرائيل تعيش في أرذل المراحل الأمنية، لم يسبق لها مثيل، منذ حرب الغفران".

وتابع: "لقد عبرنا عن حالة ضعف، وعدم فعالية عملياتية، على مدار أربعة أيام خلال الجولة الأخيرة أمام حماس، وبنهاية الأمر استقال وزير الجيش"، وختم العميد بالقول متسائلا: "ماذا يمكن أن نفعل لردع حماس؟".

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