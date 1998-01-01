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صحيفة عبرية : الخسائر الإسرائيلية في التصعيد الأخير فاقت التوقعات

السبت 17 نوفمبر 2018 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : الخسائر الإسرائيلية في التصعيد الأخير فاقت التوقعات



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم العبرية" مساء  الجمعة، أن حجم الأضرار المباشرة خلال جولة التصعيد الأخيرة في الجنوب، فاقت التوقعات.

وقالت الصحيفة العبرية، إن إحصاء الأضرار بالجنوب يواصل الزيادة، وحتى مساء اليوم، تم تقديم حوالى 406 طلب تعويض لسلطة ضريبة الأملاك في إسرائيل، منها: 317 للمنازل والشقق السكنية، و81 طلبا للمركبات، و4 للحقول الزراعية.   

وبحسب الصحيفة العبرية، بلغ عدد طلبات التعويض للأضرار، يوم الأربعاء الماضي 355 فقط، ومن المتوقع زيادة طلبات التعويض خلال الأيام القادمة، جراء الأضرار المباشرة، وأن يصل حجم التعويضات الى عشرات ملايين الشوكل.

ووفقا للصحيفة "يسرائيل هيوم"، في عسقلان التي تلقت غالبية الإصابات والأضرار، خلال الجولة الأخيرة جراء سقوط الصواريخ، تم تقديم 312 طلبا للتعويض، منها: 286 للشقق السكنية والمنازل، و36 للمركبات.

أما مستوطنة "سديروت"، فتلقت 40 إصابة مباشرة منها: 19 في الشقق السكنية والمنازل، و21 مركبة، ومستوطنة "نتيفوت" تلقت لوحدها 21 إصابة.

وبقية مستوطنات غلاف غزة، تلقت 39 ضربة أو إصابة مباشرة، منها: 13 بالمنازل، و18 بالمركبات.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن وزير العمل والرفاه الإسرائيلي، "حاييم كاتس"، ومدير عام التأمين الوطني "مئير شفيلينج"، أعلنوا عن تأجيل موعد تقديم التعويضات لسكان غلاف غزة، حتى تاريخ 19 نوفمبر الجاري.

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