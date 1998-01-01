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حالة الطقس

السبت 17 نوفمبر 2018 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس



رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم السبت، ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً ،وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي يوم غد الأحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة


وفي يوم الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً ، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة


وفي يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة


وفي يوم الأربعاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة

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