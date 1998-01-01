صور: السنوار يكشف تفاصيل جديدة عن عملية خانيونس و ما قاله له القائد"الضيف"

غزة / سما /



أكد قائد حركة حماس في غزة، يحي السنوار أن حركته ستكسر الحصار المفروض على القطاع وتوفر الحياة الكريمة لسكانه.

وقال السنوار في حفل تأبين شهداء القسام، مساء الجمعة، بحضور الوفد الامني المصري "ماذا ظنّ العدو وقادة الاحتلال حينما سمحوا بإدخال السولار لإضاءة غزة قليلًا، ولأموال المنحة القطرية الخاصة برواتب الموظفين والمساعدات للأسر الفقيرة والخريجين والعمال؟ ظنوا أننا نبيع الدم بالسولار والدولار ؟؟! خابوا وخاب فألهم وسعيهم".

ونقل رسالة من القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف: "لو زاد الاحتلال لزدنا وأنه الضيف رفض إعلان عدد الصواريخ التي كانت ستطلق على "تل أبيب"، قائلاً: "دعها تتحدث عن نفسها فهي أكثر عددًا وأكثر دقّة وأقوى تدميرًا".

وقال لقد تحدثت قبل قليل مع القائد العام الضيف وحمّلني تحيّة خاصة لأهالي شرقي خان يونس ويُخبركم أن كل حدث جديد يؤكّد أننا "قد اقتربنا أكثر من تحقيق وعد الآخرة بكنس هذا الاحتلال".

وأضاف إننا "حريصون أن نكسر الحصار وأن نوفر حياة كريمة لشعبنا في غزة وأن المقاومة متمسكة بسلاحها وأن عيوننا لا تنام ومجاهدونا لا يرفعون أصابعهم عن الزناد".

ووجه السنوار رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه القادم (بعد استقالة أفيغدور ليبرمان) قائلا :" اسمعها يا نتنياهو ويا من ستستلم وزارة الدفاع من جديد بلايا غزة تحمل المنايا ونواضح غزة تحمل السم

وقال السنوار: "لأول مرة في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني يعمل 13 جناحًا مسلحًا في غرفة واحدة يبدؤون معًا ويتوقفون معًا".

وأشار إلى أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة هي نواة جيش التحرير ونموذج للعمل المشترك الذي يمكن أن يُبنى عليه.

ودعا حركة فتح وكل فصائل العمل الوطني والإسلامي للجلوس على طاولة واحدة لبدء حوار جاد على أساس الوحدة والشراكة.

وظهر خلال حفل التأبين قائد كتيبة "الشرقية" في لواء خان يونس أثناء تسليمه قطعة سلاح قال السنوار إن عناصر القسام غنموها خلال اشتباكهم مع الوحدة الإسرائيلية الخاصة الأحد الماضي في خان يونس، مشيرًا إلى أن لدى كتائب القسام صورًا للعملية تظهر القائد الإسرائيلي القتيل أثناء نقله.

وخاطب السنوار الدول العربية الساعية إلى التطبيع مع "إسرائيل": "افتحوا لهم قصوركم أما نحن في غزة فلن يروا منّا سوى الموت، وأن مراهنتكم على الاحتلال بتثبيت عروشكم ستبوء بالفشل، ومن أراد تثبيت عرشه فعليه أن يلتف حول شعبه في نصرة قضية الأمة".

وقال: "لو وجد أهل الضفة قيادة تدعمهم بالسلاح كما في غزة لكانت قضيتنا بألف خير"، لافتًا إلى أن في غزة "مجاهدون يُبنشرون جنود الاحتلال ولا يصلحون بناشرهم"، في إشارةً إلى تورط مدير شرطة الخليل العقيد أحمد أبو الرب بمساعدة جنود الاحتلال في تبديل إطار مركبتهم العسكرية.

وقال قائد حركة حماس: "قررنا أن الحصار على غزة سيُكسر سواءً بالتفاهمات وحركة الوسطاء أو بمسيرات العودة وكسر الحصار، وإذا لزم غير ذلك فنحن جاهزون ولن نسمح لأحد أن يقايض صواريخنا وأنفاقنا بحليب أطفالنا وغذائنا وعلاجنا".

واختتم السنوار: "لن نسمح لأحد أن يقايض صواريخنا وأنفاقنا بحليب أطفالنا وغذائنا وعلاجنا" داعيًا الاحتلال بعدم تكرار تجربة القوة الخاصة "لأنه في المرة القادمة سنبيّض من خلالها السجون".