والدة الأسير بغزة هدار غولدن لــ"نتنياهو": "انتهت الأعذار"

القدس/سما/

قالت والدة الضابط الإسرائيلي الأسير بغزة، هدار غولدن، لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو : "لقد انتهت الأعذار.. سئمنا".

وأوضحت القناة "السابعة" العبرية أن عائلة غولدن أجرت التظاهرة الأسبوعية أمام ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس، للمطالبة بالإفراج عن ابنها الأسير لدى حماس في غزة.

وكان والد الأسير غولدن، قد وجه رسالة سابقة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" طالبهم فيها بعدم الموافقة على أي تسوية مع حركة حماس في قطاع غزة قبل إعادة الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها.