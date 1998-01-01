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برهوم: شعبنا مصمم على مواصلة مشواره النضالي حتى كسر الحصار

الجمعة 16 نوفمبر 2018 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
برهوم: شعبنا مصمم على مواصلة مشواره النضالي حتى كسر الحصار



غزة/سما/

اعتبر فوزي برهوم الناطق باسم حركة "حماس" ان الإحتشاد الجماهيري الكبير في جمعة" التطبيع خيانة" رغم كل جرائم و تهديدات الاحتلال الإسرائيلي هو "تأكيد على أن شعبنا الفلسطيني مصمم على مواصلة مشواره النضالي حتى كسر الحصار وتحقيق أهدافه في العيش بحرية وكرامة ".

وقال برهوم في تصريح له ، مساء الجمعة، "إن شعبنا بوعيه ومقاومته الباسلة والإلتفاف الجماهيري حولها قادر على إفشال كل مخططات العدو ".

وأضاف "وعلى شعوب الأمة أن تبقى على عهدها مع الشعب الفلسطيني في دعمه وإسناده وتجريم كل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي.".

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