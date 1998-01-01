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اللواء عبد الخالق يزور المنطقة التي انكشفت فيها القوة الإسرائيلية شرق خان يونس

الجمعة 16 نوفمبر 2018 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء عبد الخالق يزور المنطقة التي انكشفت فيها القوة الإسرائيلية شرق خان يونس



غزة/سما/

قام اللواء احمد عبد الخالق رئيس الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية اليوم الجمعة، بزيارة إلى المنطقة التي تم فيها كشف مهمة القوة الإسرائيلية الخاصة  قبل عدة ايام شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية في غزة إن عبد الخالق وصل إلى بلدة عبسان الكبيرة برفقة عدد من قادة حركة "حماس"، وقام  بجولة ميدانية في المنطقة التي وقعت فيها المواجهة بين رجال المقاومة والقوة الإسرائيلية الخاصة والتي أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح.حسب وكالة "قدس برس" إنترناشيونال للأنباء.

كما قام عبد الخالق بزيارة إلى منازل عوائل الشهداء الذين قضوا هناك وفي مقدمتهم منزل الشهيد نور الدين بركة القائد الميداني في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" والذي كشف القوة قبل استشهاده، وقدم لهم واجب العزاء.

وكانت كتائب القسام كشفت مساء الأحد الماضي قوة إسرائيلية خاصة شرق خان يونس واشتبكت معها حيث استشهد 7 مقاومين فلسطينيين وقتل قائد القوة وأصيب آخر بجراح وقد تم إخلاء القوة بعد خلال الطيران الحربي الإسرائيلي الذي قصف المكان باكثر من 40 صاروخا لمدة نصف ساعة.

وتعرض قطاع غزة بعد ذلك لعدوان كبير لمدة 24 ساعة حيث شنت طائرات الاحتلال عشرات الغارات أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين وتدمير 80 وحدة سكنية بشكل كامل ومئات الوحدات السكنية بشكل جزئي ومواقع للمقاومة، إضافة إلى تدمير مقر فضائية الأقصى، ومقر جهاز الأمن الداخلي وما يعرف باسم فندق الأمل غربي مدينة غزة، في حين ردت المقاومة باطلاق المئات من الصواريخ وقصفت حافلة جنود موقعة قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال ودمار في المباني.

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