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الكويت ترحل ناشطا إسرائيليًا بعد ساعات من دخوله البلاد

الجمعة 16 نوفمبر 2018 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت ترحل ناشطا إسرائيليًا بعد ساعات من دخوله البلاد



وكالات

رحلت أجهزة الأمن الكويتية الناشط الإسرائيلي "بن تسيون تشدنوفسكي"، بعد أقل من 24 ساعة على دخوله البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وجاء ترحيل المدون المثير للجدل، عقب انتقادات واسعة من قبل النواب والنشطاء الكويتيين لـ"تواجد شخص إسرائيلي في بلدهم وتجوله فيها وزيارته لمعرض الكتاب الدولي" بعد توثيق ذلك بمقاطع فيديو بثها "بن تسيون" عبر حسابه في موقع التواصل "الانستغرام".

ونقلت وسائل إعلام كويتية بينها "القبس" و"الرأي" الساعات الماضية، عن مصدر قوله إن "بن تسيون" دخل البلاد بجواز سفر أمريكي، وأن زيارته لم تكن بهدف المشاركة في معرض الكويت للكتاب".

ومساء الخميس، رحلت وزارة الداخلية بن تسيون بعد مرور 18 ساعة على وجوده في البلاد، وفق المصادر ذاتها.

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