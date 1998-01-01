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الشرطة تضبط شبكة تروّج المخدرات وحبوب الإجهاض برام الله

الجمعة 16 نوفمبر 2018 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط شبكة تروّج المخدرات وحبوب الإجهاض برام الله



رام الله/سما/

قالت الشرطة في رام الله اليوم الجمعة، إنها كشفت شبكة لترويج المخدرات وحبوب الإجهاض من خلال شركة مستلزمات طبية.

وبحسب بيان للشرطة، فإنّ شبكةً من ثلاثة أشخاص تقوم بترويج مواد وعقاقير مخدّرة وحبوب إجهاض، من خلال شركة لوازم طبية في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إنّه ووفقًا لمعلومات حصلت عليها إدارة مكافحة المخدّرات بشرطة رام الله، حول قيام شبكة تتكون من عدة أشخاص بترويج مواد وعقاقير مخدرة من خلال شركة مستلزمات طبية، تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة، وتوجهت قوة من الشرطة للشركة، وأثناء عملية التفتيش تم ضبط 94 حبة من حبوب الترامال المخدرة وحبوب لاريكا، وأخرى يشتبه أنها تستخدم في عمليات الإجهاض، وكمية من مادة يشتبه أن تكون مادة الحشيش المخدّرة.

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