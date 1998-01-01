  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لبنان: إجراءات المحاسبة في قضية خاشقجي يجب أن تنهي

الجمعة 16 نوفمبر 2018 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: إجراءات المحاسبة في قضية خاشقجي يجب أن تنهي



وكالات

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن الإجراءات القضائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في شأن محاسبة المتهمين بقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، يجب أن تنهي "كل محاولات التسييس والمزايدات الإعلامية الخبيثة".. معربا عن تقديره وتأييده للبيان الصادر عن النائب العام السعودي في هذه القضية.
وقال مفتي الجمهورية اللبنانية - في بيان اليوم - "إننا نقف مع المملكة في وجه كل الحملات اللاأخلاقية المغرضة، خصوصا أن الإجراءات القانونية التي تم الإعلان عنها تثبت أن العدالة قائمة في محاسبة المتهمين".
وأضاف:"كشفت هذه القضية الخبيث من الطيب، وكشفت انتهازية بعض الدول، ولكنني أنبه كل المزايدين على المملكة بأنهم يستفزون مشاعر مليار مسلم وأن محاولاتهم النيل من المملكة سترتد عليهم خيبات، فالسعودية بقيادتها الرشيدة وشعبها ومقدساتها ستظل رائدة العالم الإسلامي".

أخبار ذات صلة

وفد التحقيق التركي يدخل القنصلية السعودية في اسطنبول للتحقيق في قضية خاشقجي

البحرين تجدد موقفها الداعم بقوة للمملكة العربية بشأن قضية خاشقجي

محمد بن سلمان- ارشيف

محمد بن سلمان: لن ينجو أي شخص متورط بالفساد من المحاسبة

ترامب- ارشيف

ترامب: مؤكد أن خاشقجي قد مات

خاشقجي

الاستخبارات الأميركية كانت على علم باعتقال خاشقجي

ترامب

ترامب: سأتصل بالعاهل السعودي بشأن خاشقجي

الأكثر قراءة اليوم

صور: القسام ينشر تفاصيل جديدة عن القائد نور بركة..

السنوار للوفد الامني المصري: لن نسمح للاحتلال بتكرار الاعتداء على غزة

نتنياهو: نحن في أوج المعركة ويجب التحلي بالصبر ورباطة الجأش وبالعزيمة

رئيس "أشكول": في غزة يعشقون الموت كما نعشق نحن الحياة

فيديو : إسرائيل تستعين بعادل إمام الذي هاجم في تصريحات له غزة و المقاومة

للمرة الأولى في تاريخها.. اسرائيل تعين عربي فلسطيني سفيرا لها لتلميع صورتها

حدث في الخليل .. الاحتلال يجبر أسيراً على شتم غزة ومقاومتها أمام الكاميرا

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

محدث : اصابة 40 مواطنا برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جمعة "التطبيع مع العدو جريمة وخيانة"

خانيونس

بالفيديو.. حماس: توقيف عملاء بعملية خانيونس ولم يكن الهدف اغتيال بركة

الكابينت

يديعوت: لهذه الاسباب.. أوقف جيش الاحتلال القتال في غزة

نتنياهو

مصر هددت نتنياهو بسبب غزة

تعرف على الصاروخ الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية ومقارنته بـ"بركان" السوري