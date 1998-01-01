لبنان: إجراءات المحاسبة في قضية خاشقجي يجب أن تنهي

وكالات

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أن الإجراءات القضائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في شأن محاسبة المتهمين بقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، يجب أن تنهي "كل محاولات التسييس والمزايدات الإعلامية الخبيثة".. معربا عن تقديره وتأييده للبيان الصادر عن النائب العام السعودي في هذه القضية.

وقال مفتي الجمهورية اللبنانية - في بيان اليوم - "إننا نقف مع المملكة في وجه كل الحملات اللاأخلاقية المغرضة، خصوصا أن الإجراءات القانونية التي تم الإعلان عنها تثبت أن العدالة قائمة في محاسبة المتهمين".

وأضاف:"كشفت هذه القضية الخبيث من الطيب، وكشفت انتهازية بعض الدول، ولكنني أنبه كل المزايدين على المملكة بأنهم يستفزون مشاعر مليار مسلم وأن محاولاتهم النيل من المملكة سترتد عليهم خيبات، فالسعودية بقيادتها الرشيدة وشعبها ومقدساتها ستظل رائدة العالم الإسلامي".