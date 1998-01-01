  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي: تمكنا من إطلاق سراح كافة الفلسطينيين المحتجزين في تايلند

الجمعة 16 نوفمبر 2018 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: تمكنا من إطلاق سراح كافة الفلسطينيين المحتجزين في تايلند



رام الله/سما/

قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية التي تقودها الوزارة وعبر سفارة دولة فلسطين في ماليزيا، وبناء على تعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس، تمكنت من إطلاق سراح كافة النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في تايلاند بسبب مخالفتهم قوانين الإقامة والهجرة التايلندية.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فإن "سفارة دولة فلسطين تفاعلت سريعا بناء على مناشدات عديد المواطنين، بخصوص ما تعرض له المواطنون الفلسطينيون من اعتقال خلال دخولهم غير القانوني أو بقائهم بشكل غير قانوني على الأراضي التايلندية".

وتابعت أن "الجهات الرسمية التايلندية أوضحت للمسؤولين الدبلوماسيين الفلسطينيين أنه من غير الصحيح الادعاء بوجود حملة أمنية تستهدف التواجد الفلسطيني على الأراضي التايلندية، وأن عدد المعتقلين من الجنسية الفلسطينية لا يذكر مقارنة بأعداد المعتقلين من جنسيات أخرى، ممن قاموا بخرق قانون الهجرة والإقامة التايلندي".

وأكدت "الخارجية" انها ستستمر في مساعيها مع الجهات الرسمية التايلندية حتى إطلاق سراح كافة المحتجزين من الجنسية الفلسطينية.

 

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي - ارشيف

ما هو مستقبل رياض المالكي وزياد ابو عمر في الاسابيع القادمة؟؟

المالكي- ارشيف

المالكي :نرفض أي مقترح أمريكي بشطب حل الدولتين على حدود 67

مروان البرغوثي

مفوِّضة مصلحة السجون سابقًا : من الضروري اطلاق سراح مروان البرغوثي

الشيخ محمد حسين

اطلاق سراح مفتي القدس بكفالة مالية بعد اعتقاله لعدة ساعات

طلاب الأونروا

الإضراب يعم كافة مؤسسات الأونروا في قطاع غزة

رياض المالكي

المالكي: الأسبوع المقبل سنتوجه للجنايات الدولية بشأن الاستيطان

الأكثر قراءة اليوم

صور: القسام ينشر تفاصيل جديدة عن القائد نور بركة..

السنوار للوفد الامني المصري: لن نسمح للاحتلال بتكرار الاعتداء على غزة

نتنياهو: نحن في أوج المعركة ويجب التحلي بالصبر ورباطة الجأش وبالعزيمة

رئيس "أشكول": في غزة يعشقون الموت كما نعشق نحن الحياة

فيديو : إسرائيل تستعين بعادل إمام الذي هاجم في تصريحات له غزة و المقاومة

للمرة الأولى في تاريخها.. اسرائيل تعين عربي فلسطيني سفيرا لها لتلميع صورتها

حدث في الخليل .. الاحتلال يجبر أسيراً على شتم غزة ومقاومتها أمام الكاميرا

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

محدث : اصابة 40 مواطنا برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جمعة "التطبيع مع العدو جريمة وخيانة"

خانيونس

بالفيديو.. حماس: توقيف عملاء بعملية خانيونس ولم يكن الهدف اغتيال بركة

الكابينت

يديعوت: لهذه الاسباب.. أوقف جيش الاحتلال القتال في غزة

نتنياهو

مصر هددت نتنياهو بسبب غزة

تعرف على الصاروخ الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية ومقارنته بـ"بركان" السوري