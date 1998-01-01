الهيئة الوطنية: الجمعة القادمة ستحمل عنوان المقاومة ستنتصر

غزة/سما/

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار كافة أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في الجمعة المقبلة من مسيرات العودة بعنوان "المقاومة توحدنا وتنتصر".

وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي في ختام فعاليات جمعة "التطبيع جريمة وخيانة": أثبتت المعركة التي خاضتها فصائل المقاومة موحدة في غرفة العمليات المشتركة أنها حاضرة لصد أي عدوان صهيوني.

وأضافت، "بينما يخوص الشعب الفلسطيني معركته تهرول جهات عربية للتطبيع مع الاحتلال وهو مما يعد طعنة غادرة لتضحيات أمتنا العربية وشعبنا".

وأكدت أنها تجري اتصالات مع أحزاب عربية من أجل التحرك لمناهضة التطبيع مع الاحتلال بالتزامن مع يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر الجاري.

وتابعت "التطبيع مع الاحتلال جريمة وخيانة وشعوبنا العربية مطالبة بتوسيع إسنادها للشعب الفلسطيني ورفض التطبيع".

وأدانت إدراج نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صلاح العاروري وقيادات في حزب الله، وحركة المجاهدين على لائحة الإرهاب الأميركية، مؤكدةً صوابية المنهج وسلامة الطريق.