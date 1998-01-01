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حماس: تطبيع الأنظمة العربية مع الاحتلال خنجر بظهر الفلسطينيين

الجمعة 16 نوفمبر 2018 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تطبيع الأنظمة العربية مع الاحتلال خنجر بظهر الفلسطينيين



غزة/سما/

 اعتبرت حركة حماس تطبيع الأنظمة العربية لعلاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي، خنجر بظهر الشعب الفلسطيني، ومساس بحقوقه الوطنية، ومنح شرعية مزيفة له في فلسطين.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، إن جمعة "التطبيع خيانة" (ضمن فعاليات مسيرات العودة)، هي امتدادٌ لأصوات شعوب أمتنا العربية والإسلامية الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال والداعمة لحقوق شعبنا.

وأضاف: "تطبيع بعض الأنظمة العربية مع العدو هو خنجرٌ في ظهر شعبنا ويمس حقوقه الوطنية ويمنح الاحتلال شرعية مزيفة على أرضنا".

ولفت القانوع إلى أن الجماهير التي احتضنت المقاومة ودعمتها ونصرتها في الجولة الأخيرة مع الاحتلال تخرج اليوم في جمعة التطبيع خيانة، لتمارس المقاومة السلمية وتؤكد على استمرارية مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق باقي وكامل أهدافها.

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