نتنياهو ينفي الشائعات حول تبكير إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل

القدس/سما/

ذكرت قناة “مكان العبرية”، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نفى الأنباء المتداولة حول تقديم موعد الانتخابات العامة.

وبحسب القناة، أكد نتنياهو على “ضرورة بذل كل الجهود من أجل الحفاظ على حكومة اليمين وعدم تكرار الخطأ الذي ارتُكب عام 1992 عندما أُسقطت حكومة يمينية وتولت زمام الحكم حكومة يسارية جلبت على إسرائيل كارثة أوسلو”، على حد قوله.

وأضافت القناة، أن نتنياهو أطلع رئيس حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينت خلال اجتماع عُقد بينهما اليوم، على قراره توليه حقيبة الجيش الإسرائيلي في المرحلة الراهنة، وذلك نظراً للتحديات المصيرية التي تواجه “إسرائيل”.

وأوضحت القناة أن مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أعلن أن نتنياهو سيجري مطلع الأسبوع القادم محادثات مع رؤساء الائتلاف الحكومي.